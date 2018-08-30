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Evinin dış cephesini çakıl taşlarıyla süsledi

Rize Çamlıhemşin'deki Elevit Yaylası'nda oturan Naci Aydın, 2 katlı evinin dış cephesini deniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşıyla süsledi.

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Evinin dış cephesini çakıl taşlarıyla süsledi

Çamlıhemşin ilçesindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası'nda doğal güzelliklerin yanı sıra inşa edilen bir ev de ilgi odağı oluyor.

Elevit Yayla Köyü Muhtarı Naci Aydın, inşa ettiği ahşap evi ilginç bir yöntemle süsledi. Karadeniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşını yaylaya çıkaran Aydın, titiz bir işçilikle taşları çimento ile evin gövdesinin bir bölümüne monte etti. 2 yılda tamamlanan ev, dış cephesi ile yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler evle birlikte fotoğraf çektiriyor.

"Yaylada çok güzel bir görüntü ortaya çıktı"

Yaylada örnek bir yapı inşa ettiğini anlatan Naci Aydın, "Yaylamızda bir tane beton ev yok. Beton olanları da ahşapla kaplattırdık. Yaylada çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bende örnek yapı yapmak istedim. Taşları denizden tek tek topladım. Sahil Güvenlik ekipleri ile topladığım taşlar nedeniyle sorunlar yaşadığım da oldu. Bana 'taşları niye topluyorsun´ diye sordular. Taşları önce toplamama izin vermediler. Sonra izin aldım. Topladığım taşları 2 kamyonla yaylaya taşıdım. Taşları evin dış cephesine yapıştırana kadar akla karayı seçtim. Çok sağlam oldular. Asla düşmezler. Böylece ortaya güzel bir yapı çıktı. Emeğime değdi" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: rize, naci aydın, elevit yaylası, Çamlıhemşin, çakıl taşları
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