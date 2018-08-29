ALS hastası Özlem Özalkan'ın bir dileği daha gerçekleştirildi

Düzce'de 10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan ve sadece gözlerini kullanabilen 35 yaşındaki Özlem Özalkan'ın, Gölcük Tabiat Parkı'nı görme isteği yerine getirildi.

Yaklaşık 5 yıldır yaşam destek ünitelerine bağlı olan ve mamayla beslenerek hayatını sürdüren Özalkan, yatağının üzerine konulan ve göz işaretleriyle yazı yazmayı sağlayan özel bilgisayar programı aracılığıyla ailesine Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek istediğini söyledi.

Kızlarının bu isteğini Düzce Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine ileten aile, olumlu cevap verilmesi üzerine Bolu'ya gitti.

Gölcük'e getirilen Özalkan, göl kenarında bulunan ve Gölcük'ün simgesi olan köşkün önünde piknik yaptı.

Burada üzerinde harfler bulunan ve ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan plakayla isteklerini ileten Özalkan, hem Gölcük Tabiat Parkı'nı hem de gökyüzünü doyasıya izledi.

Anne Perihan Özalkan, kızının 10 yıldır ALS hastası olduğunu söyledi.

Kızı Özlem Özalkan'ın önce el kaslarının çalışmadığını daha sonra da vücudunun diğer organlarının işlevlerini kaybettiğini anlatan Özalkan, "Son 5 yıldır ise solunum cihazına bağlı yaşıyor. Herhangi bir şey yiyemiyor, içemiyor. Çaresi olmayan bir hastalıkla mücadele ediyor. Bize Gölcük'e gelmek istediğini söyledi. Biz de bu konuda bize yardım etmeleri için Düzce Valiliğine başvurduk. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular" dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 8 Ağustos'ta Özlem Özalkan'ın doğada bir gün geçirme isteğini de yerine getirmişti.

Kaynak: AA