Orman yangınlarıyla 30 yıldır mücadele ediyor

İzmir'de 30 yıl önce yer ekibinde yangınlara müdahale etmek üzere geçici işçi olarak göreve başlayan Hamza Özcan, hayatını ormanlara adadı.

Geçici işçi olarak başladı, azmi ve çalışkanlığıyla kadroya alındı

Manisa'da dünyaya gelen 52 yaşındaki 2 çocuk babası Özcan, 1988 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde geçici işçi olarak çalışmaya başladı.

Yangınlara müdahale için oluşturulan yer ekibinde görev yapan Hamza Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan birçok orman yangınının söndürülmesinde görev aldı.

Çalışkanlığıyla müdürlerinin de dikkatini çeken Özcan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2007 yılında kadroya alındı.

10 kişilik timiyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor

Meslekiçi eğitimlerini tamamlamasının ardından 8 yıl önce Özdere İşletme Şefliği bünyesinde bulunan Ataköy Yangın Söndürme Ekibi'ne çavuş olarak atanan Özcan, haziran ayından bu yana 10 kişilik timiyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak yangınlara müdahale ediyor.

Hamza Özcan, kış aylarında ise ekibiyle beraber ormanların bakımını üstleniyor.

"Yanan her ağaca evladım gibi üzülüyorum"

Yangın anonsunu aldığı zaman çok heyecanlandığını belirten Özcan, şunları söyledi:

"Ormanlar yanınca çok üzülüyorum, söndürdüğümüz zaman ise çok mutlu oluyorum. Yangına müdahale ederken kendimizi kaybediyoruz. Yanan her ağaca evladım gibi üzülüyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yapardım. Büyük Seferihisar yangının da çok üzüldüm, arkadaşlarımla beraber oturduk, ağladık."

Kaynak: AA