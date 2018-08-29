Bozcaada'nın üzümleri agro turizmle tanıştı

Son yıllarda üretim maliyetlerinin yüksekliği, yetişmiş insan gücünün azalmasıyla üretimi 9 bin tonlardan 5 bin tona kadar düşen "Bozcaada çavuşu"nun yeniden ayağa kaldırılması için çalışılıyor.

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için hazırlanan proje ile adada 12 bin dönüm alana yayılan üzüm bağlarında farklı bir telaş yaşanıyor.

Agro turizm (tarım turizmi) projesi, Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozcaada Bağ Üreticileri Birliği ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Müzisyenler de eşlik ediyor

Adayı ziyarete gelenler iskeledeki kabul noktalarında kendilerine verilen hasır sepet, şapka, bandana, önlük ve bağ makasları ile üzüm bağlarına traktör römorklarında taşınıyor.

Yiyecekleri üzümlerin hasadını yapan ziyaretçiler, kendilerine eşlik eden müzisyenlerin darbuka ve klarnet nağmeleriyle eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Ortalama 6 kilogram üzüm toplanabilen sepetler için katılımcılar başvuru noktalarına 50 lira ücret ödüyor.

Projeye katılanların sosyal medya siteleri Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından "Bağda izin olsun üzüm yemeğe yüzün olsun", "Bozcaada çavuşu", "Tak sepeti koluna haydi bağ bozumuna" sloganlarıyla yaptıkları paylaşımlar ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün oluşturduğu "bağ bozumu" başlıklı sosyal medya hesaplarından anlık paylaşılıyor.

Bozcaada'nın meşhur üzümünü tüm dünyaya tanıtacaklar

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, adada 5 bin yıldır süren bağcılığın turizm nedeniyle geri planda kaldığını söyledi.

Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda hazırladığı Seyahatnamesi'nde, "Buradaki gibi üzüm dünyanın hiçbir yerinde yetişmez" sözlerine yer verdiğini hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

"Biz hazırladığımız proje ile adanın 5 bin yıllık serveti olan üzüm rekoltesini artırmak ve ziyaretçilerimize agro turizm yaptırmak için farklı bir çalışmaya imza attık. Bu sayede vatandaşlarımız üzümlerini kendileri bağdan toplama fırsatı buluyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu projeyi geliştirip sayıyı katlayarak Bozcaada'nın meşhur üzümünü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak üretimini artırmayı, bizden sonra gelecek nesillere de bu üzümü ulaştırmayı hedefledik."

Ücret 50 lira

Katılımcıların iskelede hazırlanan alanda kayıt yaptırıp sepetlerini ve bağ makaslarını teslim ederek traktörle bağlara ulaşmalarını sağladıklarını belirten Akın, şunları söyledi:

"Yanlarındaki darbuka ve klarnet eşliğinde bağa gelen vatandaşlar burada önce çavuş üzümünü tanıyorlar. Sonrasında küçük bir eğitim ile bağ makası ile üzümlerini kendileri kesip sepetlerini dolduruyorlar. Bu ziyarette hem farklı bir deneyim yaşıyorlar hem de küçük bir Bozcaada turu yapıyorlar traktör römorkunda. Ziyaretçilerimiz tüm bu işlem için 50 lira ücret ödüyor."

"Ada halkının tümü bu projeyi sahiplendi"

Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz ise, adada üzümün yanı sıra Karasakız, kuntra, karalahna, vasilaki ve merlot gibi türlerin de yetiştirildiğini belirtti.

Öz, projeyi katılımcıların beğendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2 bin 500 kişi bu etkinliğe katıldı. Her geçen gün katılımcı sayısı artıyor. Projeyi önümüzdeki yıllarda geliştirme amacındayız. Ada halkının tümü bu projeyi sahiplendi. Buraya gelen ünlülerimiz de bizlere destek verdiler. Bozcaada Çavuşu önümüzdeki süreçte bu projeyle daha çok tanınacak ve daha çok piyasada olacak."

Kaynak: AA