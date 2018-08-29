Emekli bankacı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Gaziantep Büdeyri Han'daki atölyesinde su kabaklarını matkapla desenler çizip renkli boncuklarla süsleyen ve içine yerleştirdiği ampullerle bunları gece lambasına ve birbirinden farklı aksesuara dönüştüren İmam Uzun, işini 10 yıldır zevkle yaptığını söyledi.

"Kendim yetiştirip, kendim yapıyorum"

Yaptığı işe emekli olduktan sonra vakit geçirmek için hobi olarak başladığını belirten İmam Uzun, şunları anlattı:

"Kabakları kendim yetiştiriyorum. Yani bu iş yerindeki süreçler doğumundan ölümüne kadar bana ait. Herşeyi kendim yapıyorum. Bunu Gaziantep’te ve bu yörede yapan başka kimse yok zaten. Bu sanat özellikle turistik yörelerde daha çok var ama oralarda da yapıştırma usulü kullanılıyor. Ben burada süreçleri tek tek çekiçlerle çakarak, işçilikten kaçmayarak yapıyorum. Bizim buradaki fiyatlarımız da diğerlerine göre çok daha uygun."

"Su kabaklarını ham haliyle işliyoruz"

İmam Uzun, su kabaklarını nasıl işlediğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Su kabaklarını ham haliyle işliyoruz. Bir tane yapmak mümkün değil o yüzden 5-10 civarı su kabağını alıp hazırlıyoruz. Ondan sonra kabak üzerine yapacağımız şeyin çizimini yapıyoruz. Sonra çekiç ve matkapla deliklerini açıyoruz. Bunun ardından çekiçlere çakma yardımıyla diğer malzemelerin montajını yapıyoruz. Bazılarına boya yapıyoruz, bazılarına ise başka şeyler uyguluyoruz ve ardından ne gerekirse onları da yapıp kabağı işlemiş oluyoruz."

Ürünleri 50 ile 300 TL arasında satıyor

Su kabaklarından pek çok eşya yaptığını söyleyen Uzun, "Bunlarda sınır yok. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bunlar özellikle ev içerisinde avize olarak kullanılabilir. Masa üstlerine, televizyon kenarlarına gece lambası olarak yapılabilir. Üzerine ayetler, dini sözler yazılabilir. İsim yazılabilir, resim işlenebilir, aksesuar olarak yapılabilir. Yani ürün bazında sınır yoktur" dedi.

Uzun, kabaktan yaptığı gece lambası, avize, gemi gibi malzeme, süs eşyası ve oyuncakları 50 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarda satıyor.

Kaynak: İHA