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Mezarlık görevlisinden örnek davranış

Malatya Battalgazi'de görev yapan mezarlık görevlisi Nedim Ulubaba, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

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Mezarlık görevlisinden örnek davranış

Battalgazi ilçesindeki Ali Baba Mezarlığı'nda morg sorumlusu olarak çalışan Nedim Ulubaba, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü mezarlıktaki türbe içerisinde bir miktar nakit para, kredi kartı ve bankamatik kartı olan cüzdan buldu.

Cüzdandan çıkan telefon numarasını arayan Ulubaba, bir akrabası üzerinden cüzdanın sahibine ulaştı. Ulubaba, cüzdanı polis merkezinde sahibine teslim etti.

"Doğru olanı yaptım"

Ulubaba, cüzdanı tutanak karşılığı sahibi Ramazan Can Timur'a teslim ettiğini söyledi.

Cüzdandaki parayı saymadığını ve ne kadar olduğunu bilmediğini anlatan Ulubaba, "Doğru olanı yaparak cüzdanı sahibine teslim ettim. Cüzdan sahibi, davranışımdan dolayı çok mutlu oldu ve teşekkür etti" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nedim Ulubaba, mezarlık görevlisi, malatya
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