ALS hastasının yüzü doğa gezisiyle güldü

Sosyal medya üzerinde göz işaretleriyle yazılar yazan, Afrika'da su kuyusu açılmasına öncülük eden ve kitap yazarlığı yapan Özlem Özalkan, ailesine doğaya çıkmak istediğini belirtti.

Yaşam ünitelerine bağlı bir şekilde hayatını sürdüren kızın ailesi, bu durumu Düzce valisi Zülkif Dağlı'ya bildirdi.

Bunun üzerine Vali Dağlı, Sağlık Müdürlüğü ekiplerini organize ederek, Özalkan'ı ambulansa Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Şelalesi'ne getirilmesini sağladı.

Sağlık ekiplerinin yardımıyla doğada gezdirilen hastanın yaşadığı mutluluk, gözlerinden ve yüzündeki gülümsemeden okundu.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özalkan'ın hastalığı süresince sadece odasındaki tavanı gördüğünü fakat, sosyal medya aracılığı ile birçok kampanyayı başlattığını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi insanlar için farklı şekillerde yardım kampanyası yürütüyor. Afrika'da 5 tane su kuyusu açtırmış. Sosyal medyayı çok iyi şekilde kullanıyor ve kitap yazıyor." dedi.

"Kendisi için büyük bizim için küçük bir talepti"

Özalkan'ın gözleri ile çocuk ve doğa kitapları yazdığını anlatan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Bize düşen kızımızı bir nebze de olsa rahatlatmak. Kır ve doğa ile buluşturma adına böyle bir faaliyeti yaptık. Onun en büyük talebinin doğa ile buluşmak olduğunu öğrendik. Bu kendisi için büyük bizim için küçük bir talepti. Biz bu talebi yerine getirmiş olduk."

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise Özalkan'ın örnek bir kişilik olduğunu ve azmi ile başaramayacak hiçbir şeyinin olmadığını ifade ederek, "Kızımızın bu gayreti bizi çok mutlu ediyor. Kendisinden çok büyük dersler çıkarmamız lazım." diye konuştu.

"Kızım gökyüzünü gördü, temiz hava aldı"

Baba Cihan Özalkan da kızının 10 yıldır sinir sistemi hastalığı ALS ile mücadele ettiğini, 6 yıldır tamamen yatağa bağımlı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım 10 yıldır hasta, 6 yıldır ise yatalak. Sadece göz kasları çalışıyor ve bu şekilde anlaşıyoruz. Beslenmesini mama ile sağlıyoruz. Yatalak hasta olduğu süre boyunca doğaya çıkma isteği vardı biz de bunu Vali beye söyledik. Sayın Valimiz bu isteğimizi duyunca hemen harekete geçti ve yerine getirdi. Kızım gökyüzünü gördü, temiz hava aldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA