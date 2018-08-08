Bolu'ya 142 bin metrekarelik meydan yapılacak

Bolu Belediyesi tarafından şehrin meydanlarıyla parklarının daha düzenli ve güzel olması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Tabaklar, Bahçelievler, Karamanlı ve Sümer mahallelerinin kesişim noktasında bulunan ve tamamlandığında toplam 142 dönümlük açık meydan ve park olarak düzenlenecek "Kültür Park" Projesi kapsamında yaklaşık 20 dönümlük alandaki düzenlemeler yapıldı.

İlerleyen günlerde başta kamu kurumları olmak üzere diğer arazilerle ilgili mülkiyet sorunlarının çözülmesinin ardından proje son haline getirilecek.

"İnsanların rahatça yürüyebileceği bir alan olacak"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun daha yaşanabilir bir şehir olması için göreve geldiği günden bu yana çalıştıklarını anlattı.

Buranın 142 dönümlük bir alan planlaması olduğunu vurgulayan Yılmaz,

"İstanbul'da 20 milyona yakın nüfusla Taksim meydanı 60 dönümse Bolu 168 binlik bir nüfusa sahip iken 142 dönümlük bir alan planlaması yapan belki dünyadaki en önemli şehirlerden biridir." dedi.

Yılmaz, bu meydan projesinin tüm planlarını yaptıklarını dile getirerek, askeriyenin tamamı, valilik binası, şehir meydanı, vali konağı, Kızılay Parkı'nın tamamı, Kadın Doğum Hastanesi, yanında Meteoroloji Müdürlüğü, yanında Orman Bölge Müdürlüğü, Hastane Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın tamamını trafiksiz ve insanların rahat yürüyebilecekleri bir park haline dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Gelecekte bir dünya şehri olma amacını taşıyan Bolu'da bu projelerin tamamının altyapısının hazır olduğunu belirten Yılmaz, "Mülkiyetlerle ilgili problemlerimiz var. Bunları da çözmek için zaten biz idareciyiz. İnşallah bunları da çözerek hep beraber bir dünya kentini ortaya çıkartacağız." dedi.

Başkan Yılmaz, Bolu'da planlanan 142 dönümlük meydan ve park projesinin çok devasa bir iş olduğuna dikkati çekerek, "Mısır'daki Tahrir Meydanı 100 dönüm civarındadır. Kahire'nin nüfusu da 20 milyon civarındadır. 168 bin şu anki nüfusumuz, gelecekte de şehir merkezinin 350 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Bu nüfusa sahip bir yerde 142 dönümlük bir alan planlamasını yapmak ehemmiyetli bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA