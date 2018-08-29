Şapkacılığın son temsilcilerinden İsmail Demirbaş işini aşkla yapıyor

Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden şapkacılığın İstanbul'daki son temsilcisi İsmail Demirbaş, Eminönü Sümbüllü Han'da bulunan 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Aynı zamanda İstanbul Kasket ve Şapka İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı da olan Demirbaş, 11 yaşında komşularının yönlendirmesiyle şapkacılığa başladığını söyledi.

Yahudi bir ustanın yanında çırak olarak yetiştiğini belirten Demirbaş, ''O günden beri çalışmaya devam ediyorum. Ustam gerçekten çok iyi bir ustaydı. Ustamın gözüne girmek için her gün istekle gidip geliyordum'' dedi.

"Zamanla mesleğin inceliklerini iyice öğrendim"

Demirbaş, zamanla ustasının gözüne girmeyi başardığını anlatarak, şöyle konuştu:

''Ustam bana bir süre sonra dükkanın anahtarını verdi. Sabahları erken gelerek dükkanı açar, akşam da yine ben kapatırdım. Zamanla mesleğin inceliklerini iyice öğrendim. Daha sonra askere gidip dönüş yaptım. 67 yıldır mesleğimden hiç kopmadım. Her sabah 06.30'da dükkanımdayım. İlk günkü aşkla mesleğime devam ediyorum. Çalışmayı, mesleğimi hala çok seviyorum.''

Ömrünü şapka yapmaya adadığını vurgulayan Demirbaş, ''Bu meslekte dürüst olmak önemli. Ben hep dürüst oldum mesleğimi yaparken. Tüccarda dürüst olana önem veriyor. Yıllarca insanlar bizi bunun için tercih etti" dedi.

Şapkaya ilgi devam ediyor

Demirbaş, günümüzde şapkaya ilginin hala devam ettiğinden bahsederek, şunları söyledi:

''Özellikle Anadolu'nun belli bölgelerinden çok sipariş alıyoruz ve oradaki insanlar yaptığımız şapkaları hala kullanıyor. İnsanlar 5 ve 8 köşeli şapkaları tercih ediyorlar. Bu şapkalara tutkulu insanlar var.''

Demirbaş, şapka işinin çok olduğunu ama eleman eksikliği çektiklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Ne yazık ki mesleğimizde eleman yetişmiyor. Artık öğrenmek için gelen giden yok. İş çok ama eleman yok. Bu mesleği yapacak adam kalmadı. Kep yapanlar var ama bizim gibi 5 ile 8 köşeli şapka yapan yok. Yanımda iki kişi çalışıyor ama onlar da benim yaşlarımda. İstanbul'da zaten bu işi yapan tek biziz. Mesleğimin kaybolup gitmesinden şikayetçiyim. Mesleğimi sürdürmeye gittiği yere kadar devam edeceğim.''

Kaynak: AA