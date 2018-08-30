Hataylı hacılar yurda döndü

Hatay'dan kutsal topraklara giden ve hac görevini tamamlayan 163 kişilik son kafile, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan uçakla yurda döndü.

Sabahın erken saatlerinde havaalanı önüne giden aileler, ellerindeki çiçek ve Türk bayraklarıyla kutsal topraklardan dönen akrabalarını karşıladı.

Hacılarla yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Karşılamaya katılan Hatay İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Yolcu, bu seneki hac organizasyonun sorunsuz geçtiğini söyledi.

10 yıldır kura bekliyordu

Toplam 541 vatandaşın Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonlarıyla haclarını yaptıklarını aktaran Yolcu, "Kafilelerimiz bugün itibarıyla geldi. Hacılarımızdan hiçbir şikayet almadık, çok memnun kaldıklarını bize aktardılar" dedi.

Hacılardan 58 yaşındaki Şaban Özgüven, 10 yıldır kura beklediğini ve sonunda kutsal topraklara gidebildiğini anlatarak, hacca genç yaşta gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hacı olan 65 yaşındaki Ayşe Gezgin ise, kutsal topraklara doymadıklarını belirterek, Suudi Arabistanlı vatandaşların kendilerine çok iyi davrandığını kaydetti.

Eşi Menderes Lök ile birlikte hacca giden 53 yaşındaki Ayşe Lök de, daha önce umreye gittiklerini belirterek, oğullarının bu yıl isimlerini hac kurasına yazdırdığını ve kuranın çıkması sonucu da kutsal topraklara yeniden gitme şansı bulduklarını söyledi.

Lök, hac vazifesini yapıp evlatlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA