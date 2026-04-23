Hafif Yağmurlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 23.04.2026 06:49

Floransa'da tarihi heykele "bekarlığa veda" saldırısı

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan 16. yüzyıldan kalma tarihi Neptün Çeşmesi, bir turistin "cesaret oyunu"nda hasar gördü. 28 yaşındaki bir kadın turist, evlilik öncesi bir şaka amacıyla devasa mermer heykele tırmanarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Piazza della Signoria'da bulunan ve heykeltıraş Bartolomeo Ammannati tarafından 1559 yılında yapılan anıta tırmanan turist, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Floransa Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, kadının arkadaşlarıyla girdiği bir iddia üzerine heykele dokunmak için anıta tırmandığını itiraf ettiği belirtildi.

5 bin euroluk hasar tespit edildi

Belediye uzmanları tarafından yapılan incelemede, turistin tırmanırken bastığı at figürlerinin bacaklarında ve kaymamak için tutunduğu frizlerde "küçük ama önemli" hasarlar meydana geldiği saptandı.

Yetkililer, verilen zararın onarım maliyetinin yaklaşık 5 bin euro olduğunu açıkladı. Sanatsal ve mimari bir varlığa zarar vermekle suçlanan turist hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Anıtlara tırmanmak moda haline geldi"

Floransa Belediye Meclisi Güzel Sanatlar Ofisi Müdürü Giorgio Caselli, ziyaretçilerin anıtlara tırmanarak "meydan okuma" videoları çekmesinin son dönemde bir trend haline geldiğini ifade etti.

Caselli, bu tür eylemlerin cehalet ve yüzeysellikten kaynaklandığını belirterek, "Ziyaretçilerin anıtlarla kurmaya çalıştığı fiziksel temas, bizim beklediğimiz duygusal ve entelektüel farkındalıktan çok uzak" dedi.

Yılda yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayan Floransa'da benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı:

2023'te Alman bir turist selfie çekmek için aynı heykele tırmanarak ciddi hasara yol açmıştı.

2024'te bir genç, Santa Maria del Fiore Katedrali'nde gece gizlenip kubbesine tırmanarak Instagram için fotoğraf çekmişti.

Şehir yetkilileri, tarihi mirasa karşı saygısızlık içeren bu tür "oyunlara" karşı denetimlerin ve cezaların artırılacağını duyurdu.

ETİKETLER
İtalya Polis Turist Instagram
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 16 ili "sarı" kodla uyardı
Kar, yağmur, fırtına...Meteoroloji 16 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dijital ortamları güvenli mecra yapma hedefimizde aileler en önemli paydaşımız
Emine Erdoğan: Dijital ortamları güvenli mecra yapma hedefimizde aileler en önemli paydaşımız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ