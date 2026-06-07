Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Rimal Mahallesi'ndeki Filistin Kavşağı yakınında bir aracı hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaralandı.
Yaralıların durumuna ilişkin bilgi alınamadı.
İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.
Sabah saatlerinde ise İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze'ye saldırılar düzenliyor.