Az Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2026 21:13

Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Rimal Mahallesi'ndeki Filistin Kavşağı yakınında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi alınamadı.

Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Sabah saatlerinde ise İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Zelenski: Ruslar bugün, Çernobil etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:31
İran'dan İsrail'e füze saldırısı
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi
22:29
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım
21:06
AK Parti Sözcüsü Çelik: Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz
19:10
Elazığ'da Keban Barajı'nda kapaklar ikinci kez açıldı
21:11
Yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı
Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı
Katil İsrail Gazze'de bir aracı hedef aldı
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ