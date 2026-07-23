Kayseri'de polis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

M.A.K. yönetimindeki otomobil, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bekçi H.A.S. idaresindeki polis aracı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yan yatan polis aracının sürücüsü ile beraberindeki bekçi G.Ö. ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.