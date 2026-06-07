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Dünya
AA 07.06.2026 17:50

Zelenski: Ruslar bugün, Çernobil etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki "özel bölgeye" yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenski: Ruslar bugün, Çernobil etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi SİHA), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisinin binalarından birini vurdu. Son derece kritik bir altyapı tesisi ve son derece alçak bir Rus saldırısı." ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetinin, müttefik ülkeleri bu saldırıyla ilgili bilgilendirmek için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenski, "Rusya, bu nükleer altyapı tesisine kasten saldırdı. Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, bu gece ülkesinin 13 bölgesine hava saldırısı düzenlediğini bildiren Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 88 füze, 3 bin 250'den fazla SİHA ve yaklaşık 1800 güdümlü bomba fırlattığını kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı.

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