Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2026 15:40

İran, Hürmüz'den geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi.

İran, Hürmüz'den geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 gününün bilançosu belli oldu
Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 gününün bilançosu belli oldu

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatın usta isimleri için anma mesajı
16:08
Dünyada bir ilk: Kamu kurumu sitesi doğrudan blok zincirde yayımlandı
16:01
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29
Türkiye'de 5 ayda 89 milyon kişi hava yolunu kullandı
15:12
Van'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
14:40
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
İstanbul Boğazı'nda göz kamaştıran manzara
İstanbul Boğazı'nda göz kamaştıran manzara
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ