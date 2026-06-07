İran, Hürmüz'den geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.