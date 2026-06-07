Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2026 14:36

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 10 ölü ve 36 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 961 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 20 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 782 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 971'e, yaralı sayısının da 173 bin 128'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle afet uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatın usta isimleri için anma mesajı
16:08
Dünyada bir ilk: Kamu kurumu sitesi doğrudan blok zincirde yayımlandı
16:01
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:54
İran, Hürmüz'den geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor
15:29
Türkiye'de 5 ayda 89 milyon kişi hava yolunu kullandı
15:12
Van'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
İstanbul Boğazı'nda göz kamaştıran manzara
İstanbul Boğazı'nda göz kamaştıran manzara
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ