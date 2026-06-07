Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35’inci başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi.

27 bin 387 üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 35'inci dönem başkanı oldu. Hakan Safi 9 bin 927 oy aldı. Kullanılan oylardan 135 oy geçersiz sayılırken 80 tane boş oy atıldı.

"Aziz başkanı tebrik ediyorum"

Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün Chobani Stadı'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimi takip ettiklerini belirten Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben, Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi transferlerin ve yatırımların sözünü verdim. Bunların da kontratlarını yapmıştım. Fenerbahçe camiası, eskiden yana olmayı seçiyor. Aziz (Yıldırım) başkanı tebrik ediyorum. Ben, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim." ifadelerini kullandı.

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Safi, "Bize oy vermeyenleri anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Onu da zamana bırakacağız. Nasıl bir Fenerbahçe olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe için sorumluluklarım devam ediyor. Her şey Fenerbahçe için." diye konuştu.