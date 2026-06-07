Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kıymetli bakanlar, belediye başkanları, akademi ve iş dünyasının kıymetli mensupları ve misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'da Sıfır Atık Forumu kapanışında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Atığın ekonomik değere dönüşünden kaynak verimliliğine kadar pek çok başlığın ele alındığı forumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 gün önceki Dünya Çevre Günü'nüzü ve İstanbul Sıfır Atık haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 500'den fazla paydaşı bir araya getiren bu platformu kıymetli buluyorum. 183 ülkeden katılım var. 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi göstermekte.

Sıfır Atık Forum'nun düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Forumun üstlendiği misyon çok önemli. Forumun ortak deklarasyon bildirgesi de yeni adımlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisi ile birbirini etkilediği inkar esilemez hakikattir. Bu her geçen yol daha da fazla hissediliyor.

Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor.

BM raporuna göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmakta. Üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir. Atık sorunu da küresel çapta tehdit unsuru olarak karşımızda durmakta. Eşim Emine Erdoğan'ın forumun başında anlattığı 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorunu ürkütücü bir örnektir.

İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.

Sıfır Atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projeler ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 2017'de yüzde 13 olan atık geri dönüşüm oranı 2025'te 37,53'e ulaştı.

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