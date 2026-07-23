Piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz kararlarında

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yarattığı endişelerin fiyatlamalar üzerindeki etkileri sürerken, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan alınan yapay zeka harcamalarının devam edeceği mesajı yatırımcıların risk alma eğilimini canlı tuttu.

ABD'li teknoloji şirketlerinin piyasa kapanışının ardından açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları, yapay zeka yatırımlarının devam edeceğine işaret etti. Alphabet güçlü gelir ve kar artışıyla öne çıkarken, IBM ise sınırlı gelir artışına rağmen yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını artıracağını açıkladı.

Öte yandan Tesla'nın ikinci çeyrek geliri yıllık bazda artmasına karşın net karı gerileyerek, şirketin karlılığı üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu. Söz konusu gelişmelerin yapay zeka ve teknolojiye yönelik iyimserlikleri beslemesiyle Asya tarafında yarı iletken sektörü öncülüğünde yükselişler göze çarptı.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'da askeri hareketliliğin sıcaklığını koruması risk iştahını sınırlayan bir unsur olarak ön planda yer alıyor. Bölgede ABD ile İran kuvvetlerinin hamleleriyle jeopolitik risklerin Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra diğer önemli ticaret güzergahlarına da yayılabileceği endişeleri varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." yorumunu yaptı.

Bu gelişmelerle enerji tarafında arz endişeleri sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolara çıkarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, yeniden artma eğilimi gösteren petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları tetikleyebileceği endişelerini gündeme taşıdığını belirterek, bu durumun ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı beklentilerini genişlettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00'e çıkarma ihtimali yüzde 98'ye yükseldi. Bankaya ilişkin tahminlerde aralık toplantısında da ilave faiz artışı yapılma ihtimali yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

Tahvil faizlerinde belirgin yükseliş

Bu gelişmelerin ışığında dün faiz oranlarına duyarlı ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test ederken, yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3 baz puan artışla yüzde 4,66 seviyesine yükselmesinin ardından yeni günde son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'de bulunuyor.

Dolar endeksi 101 seviyelerindeki duruşunu korurken, hafta başından bu yana küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı, Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 121 dolarda alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 92 dolarda seyrediyor.

Kurumsal tarafta bilanço detaylarına bakıldığında Alphabet'in yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 298 artışla 112,1 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ikinci çeyreğinde 28,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

IBM de 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,17 milyar dolara geriledi.

IBM'in Üst Yöneticisi Arvind Krishna, şirketin gelir artışını ve karlılığını hızlandırmak, yapay zeka ile otomasyon yoluyla şirket genelinde verimliliği artırmak ve inovasyonu hızla ticarileştirmeye yönelik yatırımları yoğunlaştırmak için adımlar attıklarını belirtti.

Diğer yandan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 azalışla 1,11 milyar dolara geriledi. Şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2025'in aynı döneminde 22,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bahsedilen şirketlerin açıkladığı finansal sonuçların ardından Alphabet'in hisseleri şirketin sermaye harcamalarını artıracağı açıklamalarıyla piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 geriledi. Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,14, Nasdaq endeksi yüzde 0,57 düşerken Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa'da ECB'nin faiz kararı bekleniyor

Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyir izlerken, ECB'nin bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün alacağı kararların yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmelerinin Avrupa piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağına işaret ettiğini belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yeniden artıracağına ilişkin endişeler de piyasaların odağında yer alan unsurlar arasında bulunurken teknoloji hisselerindeki toparlanmanın yayılması bölgede risk iştahını artırdı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 ile yüzde 2,7 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon, Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviyede ölçüldü.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya tarafında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yapay zekada yatırım ve harcamaların artabileceğine yönelik beklentilerin sürmesi bölge piyasalarında yarı iletken sektörünü destekledi.

Yapay zeka altyapı harcamalarının güçlü kalacağı beklentisiyle bölgede çip hisseleri yükseldi. Japonya’da Rohm Ltd hisseleri yüzde 3, Renesas Electronics hisseleri yüzde 1,5 ve Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 5,2 arttı.

Öte yandan Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI'ın Anthropic’in Fable modelinden teknoloji aktarımı yaptığı iddialarıyla ülke borsalarında satıcılı seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

TCMB faiz kararını açıklayacak

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında merkez bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Dolar/TL dünü 47,2130'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,2310'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışına ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.