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TRT Haber 07.06.2026 21:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından bugün gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlarla ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

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