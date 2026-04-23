Trump'ın onay oranı düşmeye devam ediyor

Reuters-Ipsos, AP-NORC ve NBC tarafından gerçekleştirilen üç ayrı anket, ara seçimlere altı ay kala Cumhuriyetçi adaylar için riskli bir tablonun oluştuğuna işaret ediyor.

Anket sonuçlarına göre Başkan Trump'ın genel onay oranı yüzde 33 ile yüzde 36 bandına gerileyerek ikinci döneminin en düşük seviyelerine yaklaştı.

AP-NORC anketine katılan her 10 Amerikalıdan 7'si ekonomiyi "kötü" olarak tanımlarken, ülkenin yanlış yöne gittiğini düşünüyor.

Trump'ın ekonomi yönetimine destek mart ayındaki yüzde 38 seviyesinden yüzde 30'a geriledi; yaşam maliyetlerini yönetme biçimi ise yüzde 76 oranında tepki çekiyor.

Göçmenlik politikaları bağımsız seçmeni uzaklaştırıyor

Reuters-Ipsos anketi, Trump'ın imza politikası olan sınır dışı etme uygulamalarının kasım ayındaki kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini ortaya koydu.

Amerikalıların yüzde 52'si, Trump'ın sınır dışı politikalarını destekleyen adaylara oy verme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Özellikle bağımsız seçmenler arasında bu oran daha belirgin hale geldi. Bağımsızların %57'si bu politikalara karşı çıkan adayları tercih edeceğini ifade etti.

Ocak 2025'teki yemin töreninden sonra yüzde 50 olan göçmenlik politikası desteği, son dönemde yaşanan protestolar ve can kayıplarının ardından yüzde 40'a kadar geriledi.

İran ile savaş yönetimi halkı böldü

NBC News anketine göre, halkın yüzde 67'si Trump'ın İran ile yürüttüğü savaş sürecini onaylamıyor.

Demokratların neredeyse tamamı ve bağımsızların yüzde 82'si bu yönetime karşı çıkarken, Cumhuriyetçilerin yüzde 74'ü hala başkanın arkasında duruyor.

Toplumun yüzde 61'lik çoğunluğu ise İran'a yönelik daha fazla askeri operasyon düzenlenmemesi gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçi taban hala güçlü ancak kırılgan

Olumsuz tabloya rağmen Trump'ın kendi partisi içindeki gücü büyük oranda korunuyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü hala başkana destek veriyor, ancak bu oran yıl başına göre 4 puanlık bir düşüş yaşadı.

Ekonomi, yüzde 29 ile seçmenler için hala en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, onu yüzde 24 ile "demokrasiye yönelik tehditler" izliyor.

Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin en çok destek bulduğu konu ise seçmen güvenliği oldu. Amerikalıların dörtte üçü oy kullanırken fotoğraflı kimlik gösterilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 61'i bu belgelerin vatandaşlık kanıtı içermesi gerektiği görüşüne katılıyor.