İran: Hürmüz Boğazı'nın açılması mümkün değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin müzakerelere açık olduğunu ancak "taahhüt ihlalleri, abluka ve tehditlerin" gerçek bir diplomasinin önündeki ana engeller olduğunu belirtti.

Pakistan'da yapılması beklenen yeni barış görüşmelerinin ise henüz başlamadığı bildirildi.

İki kargo gemisine el konuldu

Bölgedeki gerilim, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Hürmüz Boğazı'nda iki kargo gemisine el koymasıyla tırmandı.

İranlı yetkililer, "denetim" gerekçesiyle "MSC Francesca" ve "Epaminondas" isimli gemilerin alıkonulduğunu doğruladı.

IRGC tarafından yapılan açıklamada, gemilerin "izinsiz operasyon yürüttüğü" ve navigasyon sistemlerini tahrif ederek gizlice boğazdan ayrılmaya çalıştıkları iddia edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Yunan mülkiyetindeki Epaminondas gemisine saldırı düzenlendiğini teyit etti ancak geminin tamamen alıkonulup konulmadığına dair kesin bir bilgi paylaşmadı.

Trump ateşkesi ucu açık şekilde uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü süresi dolacak olan ABD-İran ateşkesinin süresini uzattığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu uzatmanın ucu açık olduğunu ve yeni bir son tarih belirlenmediğini ifade etti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasından memnun olduğunu ve İran'ın stratejik olarak zayıf bir konumda bulunduğunu değerlendirdiğini belirtti. Beyaz Saray, İran'ın son gemi el koyma eylemlerini ise Amerikan veya İsrail gemileri olmadıkları gerekçesiyle ateşkes ihlali olarak görmediğini duyurdu.

ABD Donanması'nda sürpriz görevden alma

Gerilimin sürdüğü saatlerde ABD Savunma Bakanlığı, Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden derhal ayrılacağını duyurdu. Phelan'ın görevden alınma nedeni açıklanmazken, yerine Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun vekalet edeceği bildirildi.

Stratejik uzmanlar, Trump yönetiminin süreci zamana yayarak ekonomik ablukanın İran üzerindeki etkisini artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu süreçte küresel piyasalardaki endişe sürerken, bazı bölgelerde akaryakıt fiyatlarının yükseldiği ifade ediliyor.