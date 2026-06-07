Van'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Levent Kiraz yönetimindeki hafif ticari araç ile Abidin Çelik idaresindeki pikap, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Özalp-Çaldıran ve Ağrı-Doğubayazıt kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 57 yaşındaki anne Selbet Kiraz, 5 yaşındaki kızı Havva, 6 yaşındaki oğlu Yunus ve 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz hayatını kaybetti, araç sürücüleri ile Selbet Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuba Nur ve Mehmet Kiraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cenazeler de hastanenin morguna götürüldü.

Kazanın duyulmasının ardından yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önüne geldi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı da araçların kaldırılmasının ardından jandarma ve polis ekiplerinin kontrolünde normale döndü.