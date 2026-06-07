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Türkiye
AA 07.06.2026 14:22

Sahilde yaz, yaylada kış: 10 metre karla mücadele

Antalya sahillerinde sıcaklık 30 dereceyi aşarken, yüksek kesimlerde karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik yol ulaşıma açılırken, kapalı 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması hedefleniyor.

Sahilde yaz, yaylada kış: 10 metre karla mücadele

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması planlanıyor.

Karabul Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk, yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını aktaran Öztürk, "Bu yolların açılması başta bölgede yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Ekipler çevre yollarla birlikte 60 kilometrelik yolu sağ olsunlar ulaşıma açtılar" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Antalya sahillerinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen karla mücadeleye şahit olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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