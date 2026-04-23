Dünya
AA 23.04.2026 06:17

IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 15,9 milyar dolara yükseldi.

IBM, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 15,9 milyar dolara ulaştı.

IBM, geçen yılın aynı döneminde 14,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 1,2 milyar dolara çıktı.

IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,12 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara yükseldi.

IBM'in geliri ve karı söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, bilançoya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın küresel iş hacmi için bir itici güç olmaya devam ettiğini belirterek, 2026 yılında sabit kur bazında yüzde 5'in üzerinde gelir büyümesi ve serbest nakit akışında yıllık bazda yaklaşık 1 milyar dolarlık artış beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

