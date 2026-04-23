Dünya
AA 23.04.2026 01:12

Rutte: NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, büyük istikrarsızlık dönemlerinde "NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesinin" sağlanması gerektiğini belirtti.

NATO tarafından yapılan açıklamada, her yıl düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu'nun bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildiği ve sona erdiği belirtildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen söz konusu sempozyuma ittifak genelinden 150'yi aşkın uzmanın katıldığı belirtilen açıklamada, "nükleer politika ve nükleer caydırıcılık" konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Sempozyuma çevrim içi olarak katılan NATO Genel Sekreteri Rutte, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, tüm alanlardaki savunma yatırımları da dahil olmak üzere güvenlik alanına yaptığı önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

Rutte ayrıca Türkiye'nin savunma endüstrisinin yeniliklere imza atmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ankara Zirvesi'ne yaklaşılırken NATO'nun nükleer duruşunun kötüleşen güvenlik ortamına nasıl daha fazla uyum sağlaması gerektiği de dahil olmak üzere "kritik" kararların alınması gerekeceğini belirten Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer caydırıcılığın öneminin arttığı büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO'nun nükleer caydırıcılığının güvenilir ve etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız."

NATO Mark Rutte Nükleer silah
Pentagon: ABD Donanma Sekreteri John Phelan görevinden ayrıldı
00:50
Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti
00:57
Pentagon: ABD Donanma Sekreteri John Phelan görevinden ayrıldı
00:43
Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
00:31
DMM, "Elazığ'da bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" iddiasını yalanladı
00:09
Bakan Göktaş: Düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum
00:02
15 yaşını doldurmayan çocuklar sosyal ağlara giremeyecek
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir cami ve okul ağır hasar gördü
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dijital ortamları güvenli mecra yapma hedefimizde aileler en önemli paydaşımız
