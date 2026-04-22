AA 22.04.2026 22:48

ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına güvenlik durumunun hızla değişebileceği uyarısında bulunarak, ticari uçuş seçenekleri mevcutken ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan ve ayrılmayı tercih etmeyen ABD vatandaşlarından ise acil durumlar için planlar hazırlamaları ve son dakika gelişmelerini takip etmeleri istendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

