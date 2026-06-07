Açık 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.06.2026 01:29

Kırıkkale'de duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Kırıkkale'de arıza nedeniyle duran otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle duran A.D. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 4 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından maddi hasarlı iki araç da otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Kırıkkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:45
Bizim Çocuklar, Venezuela ile karşılaşıyor
01:35
Samsun’da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:40
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti
00:40
İklim şampiyonlarından 'Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi'
23:36
Bakan Güler: Sıfır atık yaklaşımı kaynak verimliliğini esas alan güçlü bir dönüşüm modelidir
00:12
Yunan basını: Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye, artık 40’tan fazla ülkeye silah satıyor
Sıfır Atık Festivali'nde üçüncü gün
Sıfır Atık Festivali'nde üçüncü gün
FOTO FOKUS
Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor
Türkiye'de nüfus kendini yenilemiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ