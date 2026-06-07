Kırıkkale'de duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle duran A.D. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 4 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından maddi hasarlı iki araç da otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.