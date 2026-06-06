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Türkiye
AA 06.06.2026 16:19

Kırmızı bültenle aranan firari Mersin'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan firari Mersin'de yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen bir uçaktaki yolcular arasında bulunan E.B.G. takibe alındı.

Pasaport kontrolünde E.B.G'nin, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı dosyadaki "narkotik veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından da "kullanmak için narkotik veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan firari Mersin'de yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16 bin 660 lira para cezası olduğu belirlenen E.B.G'nin Interpol tarafından da kırmızı bültenle arandığı saptandı.

Polis ekipleri, incelemelerin ardından firari uyuşturucu hükümlüsünü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla cezaevine teslim edildi.

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İnterpol Mersin Narkotik Polis Uyuşturucu
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