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Türkiye
AA 22.07.2026 06:24

Merve'nin gelinlik hayali için tüm ilçe seferber oldu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bedensel ve zihinsel engelli Merve Çidal için temsili düğün düzenlendi. Gelinlik giyen Merve, davetlilerle dans edip halay çekerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Merve'nin gelinlik hayali için tüm ilçe seferber oldu

Damatsız düğün öncesi Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Karapürçek Engelliler Derneği ve gönüllü sponsorların destekleriyle tüm hazırlıkları yapılan Çidal, Karapürçek ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün alanına gelin arabasıyla konvoy eşliğinde getirildi.

Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Çidal ve yakınları dans etti, halay çekip eğlendi.

Takı töreni düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikram edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi"

Merve Çidal, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliğe kavuştuğunu belirterek, "Gelinlik giymek istiyordum hayalim gerçekleşti herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düğün oldu. Kalbimden bu kadarı da geçmiyordu, bu kadar güzel olacağı aklıma gelmezdi, çok mutlu oldum" dedi.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi ise engelli bireyleri topluma kazandırmak için çalıştıklarını, Merve'nin de evlenme hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün töreni düzenlediklerini söyledi.

Karapürçek, Merve'nin hayali için seferber oldu
Karapürçek, Merve'nin hayali için seferber oldu

Etkinliğin, Merve'nin ailesinin yanı sıra Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, Karapürçek Engelliler Derneği Başkanı Aysel Keskin'in desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten İşçi, kuaför ve makyaj sponsorluğunu da Hayriye Tatlısarı'nın yaparak herkesin Merve için seferber olduğunu anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"250-300 araçlık konvoy oldu"

Tüm ilçe halkının hayatına dokunmak için Merve'yi desteklediğini vurgulayan İşçi, "Düğüne çok ilgi oldu, 250-300 araçlık konvoy oldu. Merve kızımıza Karapürçek halkı tam destek verdi. Buradan duyarlılığından dolayı tüm ilçe halkına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Merve'nin ağabeyi Murat Çidal da kız kardeşinin isteğini geri çevirmediklerini ve düğün yaptıklarını belirterek, "Tüm ilçe halkından, derneklerimizden ve gönüllülerimize teşekkür ederim. Hepsi yardımda bulundu biz de bu organizasyonu gerçekleştirdik, kardeşimizin muradını yerine getirdik" diye konuştu.

Merve'nin babası Zekeriya ve annesi Aynur Çidal, gelinlik hayali kuran Merve'yi mutlu etmek için uğraştıklarını ifade ederek, kızının ve kendilerinin bu mutlu gününe katılan herkese teşekkür ettiler.

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