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Türkiye
TRT Haber 21.07.2026 23:40

TEI yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

TEI yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir."

"Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız."

Görgün, başta TEI ailesi olmak üzere tüm savunma sanayisi ekosistemine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangına ivedilikle müdahale eden tüm kurumlarımıza ve fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Eskişehir Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yangın
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