Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti

Zelenski, paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ordunun üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldiğini aktaran Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında yapılması planlanan bazı değişiklikleri kendileriyle ele aldığını belirtti.

Zelenski, Oleksandr Sırski'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapati'nin atanmasına karar verdiğini açıkladı.

Savaşın başında başkent Kiev'in savunmasında, daha sonra Harkiv bölgesinde yürütülen karşı saldırıda ve Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarda Sırski'nin etkili rol oynadığını belirten Zelenski, hizmetlerinden dolayı Sırski'ye teşekkür ederek, "Yarın tüm bu kararları resmileştireceğiz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Sırski ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenski, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Oleksandr Sırski, Zelenski'nin kararıyla 8 Şubat 2024'te Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.