Nikah salonlarında "06.06.2026" yoğunluğu

İstanbul'da nikahlarının bugün kıyılması için randevu alan çiftler nikah salonlarını doldurdu. Birçok belediyenin salonunda ortalamanın çok üzerinde nikah akdi gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesinde normal şartlarda günlük ortalama 20 nikah kıyılırken bugün 100 çift randevu almak istedi. Mekan, zaman ve nikah memuru kapasitesi de göz önüne alınarak, burada 40 çift dünya evine girebildi.

Kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan, normal şartlarda günde ortalama 20 çiftin evlendirildiği Esenyurt'taki nikah salonunda bugün 30 çift hayatlarını birleştirdi.

Ortalama 15 nikahın kıyıldığı Büyükçekmece'de bugün 67, Küçükçekmece'de ise 39 çift dünya evine girdi.

Beylikdüzü'nde Kurban Bayramı'ndan önceki haftaya göre nikah randevusu sayısı "06.06.2026"ya özel olarak iki katına çıktı, bugün 28 çift evlendi. Maltepe Belediyesine ait nikah salonunda da her yarım saatte bir nikah kıyıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.

Gümüşhane ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyelerin evlendirme birimlerine başvurdu.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.​​​​​​​

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçede bugün 7 çiftin nikah akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını belirten Yılmaz, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak nikahlarını kıydık." dedi.

Yılmaz, nikahlarını kıydığı Esra ve Samet Durmuş çiftine mutluluklar diledi.

Gelin Esra Durmuş ise 06.06.2026 tarihi ile bu mutlu günlerini daha anlamlı kıldıklarını ifade ederek, "Bir daha gelemeyecek bir tarih. Bu yüzden bu tarihi seçtik." diye konuştu.

Gaziantep

Gaziantep'te nikah salonlarında evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 6 Haziran 2026'yı tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ömer Ersoy Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda, 60 çiftin nikahı kıyıldı.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Tilki, “06.06.2026" tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Bugün özel bir yoğunluğumuz var. Bugün 60 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Nikahını kıydığımızın çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Nikahı kıyılan çiftlerden Sadiye Mert ise özel bir tarih olduğu için bugünün unutulmaz olmasını istediklerini dile getirerek, "Her yıl ilk günkü gibi hatırlansın istedik. O yüzden bugünün tarihini seçtik. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Her yıl inşallah böyle mutlu oluruz." diye konuştu.

Zeynep Can ise bugünü özel bir gün olarak seçtiklerini, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydetti.

Trakya

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde "06.06.2026"da nikah kıymak isteyen 175 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 50 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

Çiftlerin "06.06.2026"yı tercih etmesi nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

Edirne evlenen çiftlerden Elife Onursal, bu tarihte evlenmeyi çok istediklerini söyledi.

Rakamsal olarak uyumlu bir günde nikahlarının kıyıldığını belirten Onursal, "Eşime kolaylık olsun diye bu tarihi istemiştim, evlilik yıl dönümümüzü hiçbir zaman unutmaz. Evlilik güzel ve stresli bir süreç, umarım herkes çok mutlu olur umarım herkes hayatının aşkıyla evleniyordur. Ben öyle yaptım. Herkese mutluluklar diliyoruz." dedi.

Damat Onur Yıldız da özel bir günde evlendikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Zor yolları geçerek bunu başardık, bir hayat boyu da başaracağız. Tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz. Bugünün tarihi önemli bunun için çok uğraştık, şansımız güzel gitti, inşallah bir ömür boyu da böyle sürecek." şeklinde konuştu.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını söyledi.

Bugünün çiftler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Nallar, gün boyunca çok sayıda nikah töreni gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nalllar, konuşmasının ardından Kıras ve Arabul çiftlerinin nikahlarını kıydı.

Kırklareli'nde de 20 çift nikah töreni için bu özel günü tercih etti.