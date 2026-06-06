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Türkiye
AA 06.06.2026 18:39

Türk Hava Kuvvetleri 115'inci yılını 'Gençlik ve Havacılık Festivali' ile kutluyor

Türk Hava Kuvvetleri, 115'inci kuruluş yıl dönümünü Gençlik ve Havacılık Festivali ile kutluyor. Milli Savunma Bakanlığınca İzmir'de düzenlenen festivalde, hava araçları ile yerli savunma sanayisi platformları geçiş yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri 115'inci yılını 'Gençlik ve Havacılık Festivali' ile kutluyor
[Fotograf: AA]

Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında iki gün sürecek festivalde savaş uçakları F-4E 2020 ve F-16'ların yanı sıra KT-1T, T-38M ve SF-260D eğitim uçakları pist önünden geçti.

Geçişte "Koca Yusuf" olarak bilinen Airbus A400M Atlas ile CN-235 tipi nakliye uçakları, AS532 Cougar ve T70 helikopterleri yer aldı.

Türk savunma sanayisi şirketlerince geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ eğitim uçakları ile GÖKBEY helikopteri de geçiş yapan platformlar arasında bulundu.

Türk Hava Kuvvetleri 115'inci yılını 'Gençlik ve Havacılık Festivali' ile kutluyor

Etkinlikte insansız hava araçları AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 de sergilendi.

İzmir ve çevre illerden festivale katılan öğrenciler ile ailelerinin ilgiyle takip ettiği geçişi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da izledi.

Türk Hava Kuvvetleri 115'inci yılını 'Gençlik ve Havacılık Festivali' ile kutluyor

Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü alırken öğrenciler, platformlarla ilgili görevli personelden bilgi edindi.

Hava araçlarının geçişinin ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi, F-16 savaş uçağıyla yapılan gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı
İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı

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İzmir Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii SOLOTÜRK
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