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Dünya
AA 22.07.2026 03:13

Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olası patlama seslerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."

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