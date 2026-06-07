İklim şampiyonlarından 'Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi'

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, küresel iklim eyleminin uygulama gündemine yön vermeye devam ediyor.

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, küresel iklim yönetişiminin en önemli aktörleri İstanbul'da bir araya geldi.

Forum çerçevesinde mevcut ve eski Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonlarınca yayımlanan "Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi", iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe'nin öncülüğünde hazırlanan bildiride, İklim Eylemi Gündemi'nin güçlendirilmesi, uygulamaların hızlandırılması ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak kararlılık teyit edildi.

Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı ve bugün BM Genel Kurulu kararıyla küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bir atık yönetimi modeli değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ekseninde bütüncül bir dönüşüm vizyonu sunduğu bildiride vurgulandı.

Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesinde şehirler, işletmeler, yatırımcılar, akademi, sivil toplum ve diğer devlet dışı aktörlerin rolünü güçlendiren İklim Eylemi Gündemi'nin önemine dikkati çekilen bildiride, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin uygulama odaklı iklim çözümlerine ivme kazandıracağı ifade edildi.

Bildiri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığını yürüteceği COP31'in öncelikleri arasında yer alan kaynak verimliliği, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, yerel iklim eylemi ve çok paydaşlı iş birlikleri temelinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının daha da güçlendirilmesi yönündeki hedefler desteklendi.

Küresel İklim Eylemi için Marakeş Ortaklığı çatısı altında adil, kapsayıcı ve dirençli bir iklim geleceğine yönelik ortak iradenin ortaya konduğu bildiride ayrıca, Sıfır Atık ve Döngüsellik İklim Yüksek Düzey Şampiyonları Çalışma Grubu'nun kurulması benimsendi.

Çalışma grubunun, şehirleri, işletmeleri, yatırımcıları ve sivil toplumu harekete geçirerek sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını uzun vadeli iklim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, iklim mücadelesinde artık çözüm üretmekten ziyade mevcut çözümleri daha geniş ölçekte ve daha hızlı şekilde uygulamaya koymanın kritik önem taşıdığını belirtti.

Ağırbaş, COP31 sürecinde uygulama odaklı iklim eylemini güçlendirmeye ve bu dönüşümün toplumların günlük yaşamlarında görünür hale gelmesini sağlamaya odaklanacaklarını ifade etti.

COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ioschpe ise küresel ölçekte iklim taahhütlerinin artmasına rağmen uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunduğunu aktardı.

Ioschpe, gıda israfının önlenmesi, metan emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi çözümleri, şehir ölçeğinde iklim uygulamaları ile sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılmasının öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Ortak bildiri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin, iklim diplomasisinden uygulamaya uzanan dönüşüm yolculuğunda uluslararası iş birliğini güçlendiren yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.