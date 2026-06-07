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Türkiye
TRT Haber 07.06.2026 02:38

Bizim Çocuklar, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti.

Bizim Çocuklar, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Venezuela ile Inter Miami FC Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Milli takımımız, 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Bizim Çocuklar, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

Zeki Çelik ilk kez kaptan olarak sahada

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Çağlar Söyüncü eski antrenörüyle buluştu

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid’de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela teknik ekibinde yer alan teknik direktör Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu’nda karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Uruguaylı antrenör, 2011-2024 yıllarında Diego Simeone ile beraber Atletico Madrid'de görev yapmıştı.

Bizim Çocuklar, Venezuela'yı 2-1 mağlup etti

Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.

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