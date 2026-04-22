Dünya
AA 22.04.2026 22:33

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda kadın gazeteci hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesinde hedef aldığı 2 gazeteciden biri yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda kadın gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci kadın ise kaçarak bir eve sığındı.

İsrail ordusu, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi.

Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesine düzenlenen 2 hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kadın gazetecilerden Farac'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi.

Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.

İsrail ordusu gazetecileri hedef aldığını itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun araçlardan birini vurduğu, diğer araçtaki iki kişinin de kaçtıkları bir evde hedef alındığı itiraf edildi.

İsrail ordusunun, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellemediği iddia edilen açıklamada, bu iddiaya rağmen olayın ayrıntılarının incelendiği ileri sürüldü.

Katil İsrail'in trol ağının başındaki isim algı operasyonlarını anlattı
Rutte: NATO'nun nükleer caydırıcılığının etkili olmaya devam etmesini sağlamalıyız
Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti
Pentagon: ABD Donanma Sekreteri John Phelan görevinden ayrıldı
Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
DMM, "Elazığ'da bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" iddiasını yalanladı
Bakan Göktaş: Düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir cami ve okul ağır hasar gördü
Emine Erdoğan: Dijital ortamları güvenli mecra yapma hedefimizde aileler en önemli paydaşımız
