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Gündem
AA 06.06.2026 14:23

Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde devam ediyor

Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde devam ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) resmi iletişim sponsoru olduğu festivalin üçüncü gününde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Bugün, Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi, Mehmet Teber ile söyleşi, çocuklara özel tiyatro oyunları ve kağıt üretimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Komedyen Gökhan Ünver'in günlük yaşamdan aktardığı mizah gösterisinin sunulacağı festivalde akşam saatlerinde Poizi ve Sefo sahne alacak.

Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde devam ediyor

Festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uluslararası mutfaklarla alakalı çalışmalar, atıksız mutfak, mutfakta sıfır atık, enerji verimliliği ve dönüşüm estetiğiyle ilgili etkinlikler gerçekleştiriyor.

TİKA, küratör Beste Gürsu'nun "Dönüşüm Estetiği" sergisinde metal ve plastik heykellerle çevresel kaynak tüketimi ve atık yönetimini tanıtıyor. Sıfır Atık vizyonunun sadece çevresel bir politika olmadığını eserlerle aktaran TİKA, aynı zamanda kültürel ve üretici dönüşümü yaklaşımının olduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde devam ediyor

Festival

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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