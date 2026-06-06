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Gündem
AA 06.06.2026 14:06

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.

 

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