Katil İsrail'in trol ağının başındaki isim algı operasyonlarını anlattı

İsrail merkezli internet sitesi Globes'a göre, Kenan sosyal ağlarda 7 Ekim 2023'ten sonra "İsrail yanlısı söylemleri güçlendirmek" amacıyla BrightMind adlı dijital platform ağını kurdu.

100 binden fazla kişiyi seferber ettiği belirtilen BrightMind örgütü, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen bazı etkinliklerin "antisemitik" olduğunu öne sürerek bunların iptaline ve bazı öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına neden oldu.

Kenan, Microsoft'un 10 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen "Hack the Hate Israeli Tech Against Online Antisemitism" isimli programındaki videosunun sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmasıyla yeniden gündeme geldi.

Söz konusu videoda Kenan, BrightMind adlı örgütün "Yahudi toplumuna stratejik amaçlarla hizmet eden dijital platform ağı" olduğunu anlatıyor.

"İsrail Askeri İstihbarat Birliği"nde 7 yıl görev yapan Kenan, Globes'a yaptığı açıklamada, Wikipedia'da binden fazla içeriğin Filistin lehine "çarpıtıldığını, silindiğini ya da Yahudiler ile İsrail arasındaki bağlantıyı koparacak şekilde değiştirildiğini" öne sürdü.

Kenan, Wikipedia'nın kurucusunun kendilerine bizzat yardımcı olduğunu savundu.

Soykırımcı İsrail'in dijital cephesi: sosyal medya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Eylül 2025'te sosyal medyanın yeni "savaş aracı" olduğunu söyleyerek TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Netanyahu, 28 Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelerek bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etmişti.

Netanyahu, 26 Ocak'ta sosyal medya için "savaş alanı" nitelemesi yaparak bu alandaki savaşı kazanmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söylemişti.

Teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ile oğlu David Ellison'ın medya yatırımlarının, ailenin İsrail'le sürdürdüğü ilişkileri nedeniyle "bu medya gücünün İsrail yanlısı içeriklerin yayılmasında etkili olabileceği" tartışmalarına yol açmıştı.