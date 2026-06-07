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Dünya
AA 07.06.2026 00:37

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu, Ekim 2025’te varılan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinde yer alan Cevazat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi.

Çevredeki çadırların da zarar gördüğü saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

İsrail’in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 951’e, yaralıların sayısı ise 2 bin 984’e yükseldi.

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