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Dünya
AA 22.07.2026 09:25

Rusya’nın güneyindeki Wildberries lojistik merkezlerine İHA saldırısı düzenlendi

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar ve Nevinnomıssk şehirlerinde e-ticaret platformu Wildberries’e ait lojistik merkezlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Rusya’nın güneyindeki Wildberries lojistik merkezlerine İHA saldırısı düzenlendi

Wildberries’in kurucusu ve Üst Yöneticisi Tatyana Kim, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde ülkenin Krasnodar ve Nevinnomıssk şehirlerindeki iki lojistik merkezinin saldırıya uğradığını kaydetti.

Çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiğini belirten Kim, ilk bilgilere göre yaralıların bulunduğunu ve gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev de bölgenin gece saatlerinde yoğun İHA saldırısına uğradığını, Krasnodar’daki Wildberries lojistik merkezinde 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kondratyev, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

Lojistik merkezinde saldırının yol açtığı hasarın giderilmesi ve yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kondratyev, Armavir şehrinde İHA parçalarının bir işletme sahasına düşmesi sonucu bir çalışanın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kondratyev, İHA parçalarının Krasnodar’da iki apartmana, Dinskaya yerleşiminde de iki eve isabet ettiğini bildirdi.

Wildberries, Rusya’nın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alıyor. Son günlerde şirkete ait farklı lojistik merkezlerine İHA saldırıları düzenlenmişti.

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İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya Ukrayna
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