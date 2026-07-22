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Dünya
AA 22.07.2026 10:54

Güney Kore'de 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Kore Ulusal Diplomasi Akademisinin (KNDA) çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği ileri sürüldü.

Güney Kore'de 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Yonhap'ın ismi açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bakanlık, Şubat 2026'da çevrim içi eğitim sistemine şüpheli erişimin tespit edildiğine ilişkin bilgilendirilmesinin ardından sistemi kapattı.

Bakanlık yetkilisi, KNDA'nın çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceğini belirtti.

Hackerların kimlikleri tespit edilemiyor

Kimlik ve cep telefonu numaraları ile ev adresleri gibi "hassas kişisel verilerin" ele geçirildiğine ilişkin bulgu olmadığını öne süren Bakanlık yetkilisi, kurumun şu anda siber saldırıyı düzenleyenlerin kimliğini tespit etmek için gerekli teknik altyapıya sahip olmadığını kaydetti.

Bakanlık yetkilisi, "Yurt dışındaki hacker gruplarının olaya karışması da dahil, hiçbir olasılığı göz ardı etmiyoruz. Bunu ulusal güvenliği ilgilendiren bir durum olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.
 

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