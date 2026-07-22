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Dünya
AA 22.07.2026 10:50

WSJ: Trump, Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı" öngören anlaşmayı onayladığı iddia edildi.

WSJ: Trump, Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.

30 yıl sürecek yeni anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olacağı tahminine yer verilen haberde, anlaşmanın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açacağı" iddiasına yer verildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi rol verilmesinin amaçlandığı aktarılarak, ABD-Suudi Arabistan'ın ortak değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, Amerikan şirketlerinin bu ülkede uranyum zenginleştirme tesisi kurmasının da anlaşmaya dahil olduğu ileri sürüldü.

Bu şartın, ABD'ye Suudi Arabistan'ın nükleer programı üzerinde nüfuz sağlayacağı değerlendirmesinde bulunulan haberde, Trump yönetimi yetkililerine göre, bu koşulun nükleer programın "askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemenin bir yolu olduğu" savunuldu.

Haberde ayrıca, anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulmasının beklendiği belirtildi.

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