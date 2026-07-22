Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, TRT Haber 22.07.2026 09:56

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 bin 346'ya yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 bin 346'ya yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Venezuela hükümeti, depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla gönüllülerden DNA örneği vermelerini istedi.

Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığının ortak açıklamasında, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas'taki Bello Monte morgunda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit sürecinin yürütülebilmesi için DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.

Kayıplar belirsizliğini koruyor

Venezuela makamları kayıp kişi sayısına ilişkin resmi açıklama yapmazken, depremlerin ardından yakınlarından haber alınamayanların bildirildiği "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde 29 bin 500 kişi kayıp olarak kaydedildi.

2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

ETİKETLER
Deprem Venezuela
Sıradaki Haber
ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:20
Türkiye'nin iklim haritası değişiyor
11:09
Bakan Göktaş'tan Tijen Mergen'in paylaşımına tepki
11:01
Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı
11:00
Mamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyleyerek federal hükümete çağrı yaptı
11:03
Güney Kore'de 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi
10:55
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlarda çalışmalar kısıtlandı
Eber Gölü'nde görsel şölen
Eber Gölü'nde görsel şölen
FOTO FOKUS
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ