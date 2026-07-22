ABD ordusu, İran'a yönelik 11. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

Açıklamada, CENTCOM’un TSİ 03.15’te İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ettiği" bilgisine yer verildi.

CENTCOM, TSİ 02.00’de İran'daki "askeri hedeflere" yönelik 11. saldırı dalgasını başlattığını duyurmuştu.

Askeri hareket kabiliyeti ve deniz gücü hedef alındı

Daha önce yapılan açıklamalarda, İran'ın nükleer tesisleri ve balistik füze altyapısına odaklanan ilk dalgaların ardından, operasyonların ikinci aşamasında özellikle askeri hareket kabiliyetini ve deniz gücünü hedef aldığı belirtilmişti.

Saldırıların bu aşamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı hava savunma sistemleri, füze rampaları ve kıyı savunma bataryalarının da vurulduğu aktarılmıştı.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Operasyonların seyri, uluslararası kamuoyunda yakından takip edilirken, tanker trafiğinde kısa süreli yavaşlamalar gözlendiği ancak boğazın navigasyona kapalı olmadığı kaydedildi.