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Kültür-Sanat
TRT Haber 22.07.2026 10:55

Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla milattan sonra 5 ila 6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Syedra Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda önemli bir etabın daha tamamlandığını duyurdu.

Antik kentin güneybatı caddesinde yer alan zeytinyağı işliğinin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, milattan sonra 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle antik çağın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor.

Bu değerli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, bilim insanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Syedra'daki antik zeytinyağı işliği yeniden ayağa kaldırıldı

Antik zeytinyağı işliği

Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda zeytin işliği ortaya çıkarıldı.

İşliklerde bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenlemeler ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, kentte zeytinyağının antik dönem standartlarına uygun şekilde üretildiğini ortaya koydu.

Antik çağda zeytinyağı, beslenmenin yanı sıra aydınlatma, tıp, temizlik ve dinsel ritüellerde de kullanılan temel ürünler arasında yer alıyordu.

Güneybatı caddesinde yer alan işlikte ise zeytinin kırılma evresinden yağın toplanmasına kadar uzanan üretim süreci kalıntılar üzerinden bütün aşamalarıyla izlenebiliyor.

2024 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı işliği, 2025'te restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden düzenlendi.

Yapılan restorasyon, kent ve bölgedeki zeytinyağı işliklerinin çalışma prensibini ortaya koyan önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
Antalya Antik Kent Arkeoloji Zeytinyağı Restorasyon
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