Bakan Göktaş'tan Tijen Mergen'in paylaşımına tepki

İş insanı Tijen Mergen'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'yla ilgili sosyal medya paylaşımında çarşaflı ve takkeli öğrenci ve veliler için kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Mergen, paylaşımında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak mezuniyet haftasında yeni mezunlarla bir araya geldiklerini belirterek, kampüste farklı kesimlerden ailelerin yer aldığını ifade etti.

Paylaşımında, "Yıllar içinde Türkiye deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim burkuk seyrettim" ifadesini kullanan Mergen, “Boğaziçi artık Türkiye’nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı.Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan… Türkiye’nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim.” diye konuştu.

Mergen, paylaşımında ayrıca geçmiş yıllarda düzenlenen toplu mezuniyet törenlerini özlediğini belirterek, öğrencilerin mezuniyet törenlerine ilişkin protestolarını takip ettiğini kaydetti. Mergen, paylaşımını "Yine de umudumu koruyorum." sözleriyle tamamladı.

"Eski vesayetçi zihniyetin Türkiye'de artık hiçbir karşılığı yok"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iş insanı Tijen Mergen'in sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan anneleri, aileleri hedef almak çağdaşlık değil, apaçık bir ayrımcılıktır. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletimizin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen bu eski vesayetçi zihniyetin Türkiye'de artık hiçbir karşılığı yoktur.

Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız. Milletimizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve birbirine düşürmeye çalışanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."