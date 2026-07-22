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Gündem
TRT Haber 22.07.2026 10:20

Bakan Göktaş: Kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin kılık kıyafetleri üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek, "Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız" dedi.

Bakan Göktaş: Kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde mezuniyet törenlerinde ailelere yönelik sergilenen dışlayıcı tavırları eleştirdi.

Mezuniyet sevincini paylaşan annelerin hedef alınmasının "çağdaşlık" maskesi altında yapılan bir ayrımcılık olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti;

Evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan anneleri, aileleri hedef almak çağdaşlık değil, apaçık bir ayrımcılıktır. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletimizin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen bu eski vesayetçi zihniyetin Türkiye’de artık hiçbir karşılığı yoktur.

Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız. Milletimizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve birbirine düşürmeye çalışanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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